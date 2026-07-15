وزير الخارجية الايراني يغادر إلى قطر لحضور مراسم تأبين أميرها السابق

وأقادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى الدوحة لحضور مراسم تأبين أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني.

غادر عراقجي إلى الدوحة مساء الأربعاء لتقديم واجب العزاء وإرسال رسائل تعزية إلى المسؤولين القطريين.

خذا، وصباح الأحد، أُعلن نبأ وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الملقب بـ"الأمير الوالد"، أمير قطر السابق. وقد قوبل هذا النبأ على الفور بردود فعل من مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأعرب السيد عباس عراقجي، في رسالة باللغة العربية، عن "أصدق التعازي والمواساة" لأمير قطر وشعبها.

كما أعرب مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن تعازيه في هذا المصاب الجلل في رسالة وجهها إلى أمير قطر.

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