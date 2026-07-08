العراق يصدر طابعا بريديا بمناسبة تشييع القائد الشهيد السيد الخامنئي

وذكرت الوازرة في بيان ، ان "الوزير أطلق طابعا بريديا بمناسبة التشييع المهيب الذي شهده العراق تخليداً لاستشهاد السيد الخامنئي".

وتابعت، ان "الإصدار جاء بالتزامن مع التشييع المهيب الذي شهده العراق تخليداً لاستشهاد السيد الخامنئي".