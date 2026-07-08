العراق يصدر طابعا بريديا بمناسبة تشييع القائد الشهيد السيد الخامنئي

وذكرت الوازرة في بيان ، ان "الوزير أطلق طابعا بريديا بمناسبة التشييع المهيب الذي شهده العراق تخليداً لاستشهاد السيد الخامنئي".
وتابعت، ان "الإصدار جاء بالتزامن مع التشييع المهيب الذي شهده العراق تخليداً لاستشهاد السيد الخامنئي".
أطلق وزير الاتصالات العراقي مصطفى سند، اليوم الأربعاء، طابعا بريديا بمناسبة التشييع المهيب الذي شهده العراق تخليداً لاستشهاد السيد الخامنئي.
وذكرت الوازرة في بيان ، ان "الوزير أطلق طابعا بريديا بمناسبة التشييع المهيب الذي شهده العراق تخليداً لاستشهاد السيد الخامنئي".
وتابعت، ان "الإصدار جاء بالتزامن مع التشييع المهيب الذي شهده العراق تخليداً لاستشهاد السيد الخامنئي".
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