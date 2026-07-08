  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٦:٠٦ م

العراق يصدر طابعا بريديا بمناسبة تشييع القائد الشهيد السيد الخامنئي

العراق يصدر طابعا بريديا بمناسبة تشييع القائد الشهيد السيد الخامنئي

أطلق وزير الاتصالات العراقي مصطفى سند، اليوم الأربعاء، طابعا بريديا بمناسبة التشييع المهيب الذي شهده العراق تخليداً لاستشهاد السيد الخامنئي.

وذكرت الوازرة في بيان ، ان "الوزير أطلق طابعا بريديا بمناسبة التشييع المهيب الذي شهده العراق تخليداً لاستشهاد السيد الخامنئي".

وتابعت، ان "الإصدار جاء بالتزامن مع التشييع المهيب الذي شهده العراق تخليداً لاستشهاد السيد الخامنئي".

رمز الخبر 1972147

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات