بالصور والفيديو، قائد الثورة الشهيد يبلغ جوار جده الشهيد 

أفادت وكالة مهر للأنباء أن جثمان قائد الثورة الإسلامية الشهيد، آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي، بعد فراق وانتظار دام قرابة سبعة عقود، وبمشاركة الملايين من المعزين وعلماء العراق، وصل أخيراً إلى جوار سيد الشهداء، الإمام الحسين (عليه السلام)، وأبي الفضل العباس (عليه السلام)، وشهداء كربلاء.

وكان من المقرر أن تبدأ مراسم تشييع القائد الشهيد المجاهد في مدينة كربلاء، باتجاه مرقد الإمام الحسين (ع) وأبي الفضل العباس (ع)، في الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء (8 يوليو 2026)، إلا أنها تأخرت لأكثر من أربع ساعات بسبب توافد الملايين من الزوار والمحبين. وفي النهاية، وبعد نحو 12 ساعة من التشييع، دخل الجثمان الطاهر إلى مرقد الإمام الحسين (ع) حوالي الساعة الثالثة فجر يوم الخميس بتوقيت طهران.

وبعد تشييع الجثمان الطاهر لسيد شهداء إيران في مرقد أبي عبد الله (ع)، أقام حجة الإسلام والمسلمين الشيخ عبد المهدي الكربلائي صلاة الجنازة على القائد الشهيد المجاهد، وطاف المشيعون بالجثمان حول الضريح السداسي للإمام الحسين (ع).

ثم توجه الجثمان الطاهر لقائد الثورة الشهيد، بعد الوداع وإقامة الصلاة في مرقد الإمام الحسين (ع)، بين الحرمين الشريفين، على أكتاف المعزين، باتجاه مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام). وفي مرقد أبي الفضل (ع)، وبعد تشييع الجثمان الطاهر من قبل حشود الزوار الهائلة، أقام عليه حجة الإسلام والمسلمين السيد أحمد الصافي صلاة الجنازة. وفي آخر فعاليات مراسم العراق، وضع خدم مرقد أبي الفضل العباس (ع) الجثمان الطاهر للشهيد آية الله العظمى الخامنئي أمام الضريح الشريف لقمر بني هاشم (ع)، وبعد تلاوة زيارة القائد الشهيد وإقامة صلاة أخرى، ألقوا المراثي، وقدموا التعازي بمصاب استشهاد المرجع الأعلى للشيعة إلى مقام صاحب الزمان (عج).

يُذكر أنه قبل بدء مراسم التشييع في كربلاء، رافق المشاركون في "المشاية" من النجف إلى كربلاء، السيارة المحملة بجثمان قائد الثورة الشهيد حتى مدخل المدينة، كما امتلأت الطرق المؤدية إلى المرقدين الشريفين في كربلاء بساعات قبل انطلاق المراسم بالحشود الغفيرة من المشيعين.