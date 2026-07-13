الجيش الإيراني يستهدف قاعدة أمريكية في الكويت بالطائرات المسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردًا على الهجمات الأمريكية غير القانونية المتكررة على بلادنا، قبل ساعات، صباح الاثنين، وفي جولة جديدة من هجمات الطائرات المسيرة التي شنها الجيش الإيراني، استهدفت طائرات مسيرة تابعة للجيش الإيراني مواقع القوات الأمريكية، وأنظمة الدفاع والصواريخ، وملاجئ ومخازن دعم تابعة لما وصفه بـ"الجيش الإرهابي الأمريكي" في الكويت.

ووفقًا لهذا التقرير، أدان الجيش الإيراني الهجمات المتكررة للعدو الأمريكي على بعض المراكز العسكرية والبنية التحتية المدنية والأفراد، والانتهاك الصارخ للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا: "بكل عزيمة وإصرار القوات المسلحة، وبكل قوة، لن نتردد لحظة في الدفاع عن سيادة إيران ووحدة أراضيها واستقلالها، وعن إخواننا الأعزاء، ضد أي عدوان من العدو".

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