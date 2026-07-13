اسقاط طائرة مسيرة أمريكية في بندرعباس

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني في جنوب شرق ايران تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار معادية في مدينة بندرعباس.
وهذه الطائرة المسيرة كانت من نوع "لوكاس" الانتحارية، وقد أُصيبت بدقة وتم إسقاطها.
/انتهى/
أعلنت قوات الدفاع الجوي الايرانية في جنوب شرق البلاد عن تدمير طائرة مسيرة معادية في بندرعباس.
وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني في جنوب شرق ايران تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار معادية في مدينة بندرعباس.
وهذه الطائرة المسيرة كانت من نوع "لوكاس" الانتحارية، وقد أُصيبت بدقة وتم إسقاطها.
/انتهى/
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