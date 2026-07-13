رويترز: 6 ناقلات نفط فقط عبرت مضيق هرمز يوم الأحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ذكرت رويترز اليوم الاثنين في تقرير لها نقلاً عن بيانات النقل البحري الصادرة عن شركة "كبلر" أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز بلغ أمس أدنى مستوى له في عدة أسابيع، وهو ما زاد من المخاوف الأمنية في أعقاب استئناف الهجمات المتبادلة بين أمريكا وإيران في الشرق الأوسط.

وفقًا لبيانات تتبع السفن التي نشرتها مؤسسة "كبلر"، لم يعبر المضيق سوى 6 سفن يوم الأحد، وهو أدنى رقم يُسجَّل خلال 5 أسابيع مضت.

وأظهرت البيانات أن الناقلة العملاقة "هيومانيتي" التي كانت تحمل مليوني برميل من النفط الإيراني، وناقلة أخرى باسم "كابتن أندرياس" كانت تحمل نحو 500 ألف برميل من المشتقات النفطية الكويتية، قد غادرتا المضيق.



كما دخلت 3 ناقلات نفط فارغة إلى الخليج الفارسي لتحميل النفط. ومعظم هذه الناقلات أطفأت أجهزة تحديد المواقع أثناء عبورها المضيق.

وفي بيانات تتبع السفن، لم يُرصد أي ناقلة محملة بالغاز الطبيعي المسال دخلت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب بيانات "كبلر"، غادرت ناقلة نفط تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية المضيق بين 10 و12 يوليو/تموز، وهي متجهة حاليًا إلى ميناء "داهج" في الهند.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية شنت يوم الأحد موجة جديدة من الهجمات ضد إيران، مستخدمة ذخائر موجهة بدقة، واستهدفت عشرات الأهداف في عدة مواقع.

وقال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، يوم الأحد إن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية، غير أن إيران كانت قد أعلنت سابقًا إغلاق المضيق بعد أن أبحرت سفينة في مسار غير مرخص وتعرضت للقصف.

كما أعلن حرس الثورة الإسلامية اليوم الاثنين أن قواته البحرية أوقفت ليلة أمس سفينتين في مضيق هرمز بعد تعطيل أنظمتهما، دون الكشف عن اسميهما.

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