مقر خاتم الأنبياء: تدخل أمريكا في مضيق هرمز سيواجه برد حاسم من القوات المسلحة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مقر خاتم الأنبياء المركزي أصدر بياناً جاء فيه: "مضيق هرمز ليس ساحة لعب لأمريكا المعتدية، بل هو مجال السيادة القطعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. أمن واستقرار هذا الممر المائي الحيوي هو خط أحمر للقوات المسلحة القوية لإيران الإسلامية.

جميع ناقلات النفط والسفن التجارية ملزمة، لأي عبور آمن عبر مضيق هرمز، باستخدام المسار الذي تحدده إيران.

أي عدم امتثال أو خروج عن المسار المحدد، أو تجاهل لبروتوكولات الملاحة التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المضيق، سيواجه برد فوري وحازم من القوات المسلحة، وسيعرض أمن السفن المخالفة للخطر.

كما أن أي محاولة للتدخل في الشؤون الأمنية أو أي إجراء مخل في مضيق هرمز من قبل أمريكا، ستُعتبر تهديداً للسيادة الوطنية الإيرانية، وستواجه برداً سريعاً وحاسماً."

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