تعزيز الانسجام والتنسيق والتكامل بين الحرس الثوري والجيش الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء ذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري أن الاجتماع المشترك لمسؤولي العلاقات العامة والمتحدثين باسم الجيش الإيراني والحرس الثوري عُقد اليوم الثلاثاء، بحضور العميد محمد أكرمي‌نيا، مساعد منسق منظمة العقيدة السياسية والمتحدث باسم الجيش، والعميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري.

وفي مستهل الاجتماع، استذكر المشاركون قائد الأمة الشهيد، معربين عن تقديرهم للحضور الجماهيري المليوني في مراسم تشييعه وتوديعه في إيران والعراق، كما أشادوا بتضحيات قادة القوات المسلحة الذين استشهدوا خلال الحرب المفروضة، ولا سيما المتحدث السابق باسم الحرس الثوري، الشهيد العميد علي محمد نائيني.

وخلال الاجتماع، الذي هدف إلى تعزيز الانسجام والتنسيق والتكامل بين المؤسستين، ناقش الجانبان عددًا من القضايا الإعلامية المشتركة، واستعرضا آليات تطوير التعاون الثنائي في مجالات الإعلام والعلاقات العامة.

وكان من أبرز محاور اللقاء إعلان الجيش الإيراني دعمه الكامل للحرس الثوري في مواجهة الإجراءات العدائية التي تستهدف تصنيفه منظمة إرهابية، مؤكدًا أن هذه المواقف تعكس وحدة وتلاحم المؤسستين العسكريتين في الدفاع عن أمن البلاد ومصالحها.

كما توصل الجانبان إلى تفاهمات بشأن ضمان التغطية الإعلامية الدقيقة والمنسقة لإنجازات القوات المسلحة خلال الحرب المفروضة، مع الاتفاق على إعداد برامج مشتركة لتعزيز التعاون والتكامل في مجالات الإعلام والعلاقات العامة وتنفيذها عبر مختلف الوسائل الإعلامية.

وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على أن الرسالة الأهم لهذا اللقاء تتمثل في التأكيد على وحدة وتماسك جميع القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت رايات الإسلام والثورة والوطن، بما يعكس عزمها الراسخ على صون القيم الوطنية وإفشال الحملات الإعلامية التي تستهدفها.