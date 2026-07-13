مقر خاتم الأنبياء: لن نسمح لأمريكا بالتدخل في مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء المركزي بياناً يدين فيه المغامرات المتكررة للولايات المتحدة في مضيق هرمز، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح لواشنطن بالتدخل في إدارة هذا الممر المائي الاستراتيجي تحت أي ظرف من الظروف، وأن أي تعاون بين دول المنطقة والجيش الأمريكي يُعد تهديداً مباشراً لسيادة إيران وأمنها القومي.

بحسب هذا المسؤول العسكري، فإنّ الأعمال الاستفزازية والشريرة للقوات الأمريكية بدخول منطقة إدارة مضيق هرمز لم تُعرّض أمن المنطقة والتجارة الدولية للخطر فحسب، بل إنّ تعاون بعض الدول المجاورة مع الجانب الأمريكي قد زاد بشكل كبير من خطر امتداد الحرب في جميع أنحاء المنطقة.

وأشار إلى التحذيرات السابقة، مُعلناً: "استكمالاً للتحذيرات السابقة، لن نسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز تحت أي ظرف من الظروف".

وصرح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي قائلاً: "ستتعامل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بحزم مع أي تعطيل أو زعزعة لأمن مرور السفن التجارية وناقلات النفط، ناجمة عن الجيش الأمريكي العدواني والمُخالف للقانون خارج المسار الإيراني المُحدد ودون إذن من القوات المسلحة، وتُعدّ التحركات القوية للحرس الثوري وجيش الجمهورية الإسلامية في الأيام الأخيرة دليلاً واضحاً على هذه الممارسة".

حذّر هذا المسؤول العسكري قادة دول المنطقة قائلاً: "إن أي تعاون مع الولايات المتحدة ودعم لوجستي لجيشها العدواني سيُعتبر حرباً على سيادة إيران وأمنها القومي، وإذا امتدت الحرب إلى المنطقة، فستلتهم نيرانها جميع دولها".

وفي الختام، أكد أن المسؤولية الكاملة عن كل ما يُثير القلق وانتشار التوترات العسكرية في المنطقة تقع على عاتق الولايات المتحدة والدول المتعاونة مع جيشها الإجرامي، مشيراً إلى أن "القوات المسلحة الإيرانية ستراقب أي تهديد بكامل جاهزيتها وسترد عليه بحزم".

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