المتحدث باسم الجيش الايراني: القوات المسلحة لن تتخلى عن مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر العميد محمد أكرمي نيا، المتحدث باسم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تجمعًا جماهيريًا في ميدان ابن سينا بحي خاني آباد في طهران. وأثناء تقديمه التعازي بذكرى استشهاد قائد الثورة والقادة الآخرين، مشيرًا إلى صمود الشعب في الشوارع، قال: "لأكثر من أربعة أشهر، كنتم أيها الشعب الكريم حاضرين بشجاعة في الساحات، وساندتم القوات المسلحة، وأحبطتم جميع مخططات العدو".

وأضاف: "إن حضوركم، أيها الشعب الكريم، في مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد كان عملاً فريداً في العالم، سُجّل في ذاكرة التاريخ. لقد كان هذا الحضور ملحمة فريدة ستتضح آثارها الحضارية تدريجياً".

وتابع العميد أكرمي نيا قائلاً: "إن حضوركم الحاشد، أيها الشعب الكريم، في الساحة يُظهر استمرار مسيرة قائد الثورة الإسلامية الشهيد. لقد سعى العدو إلى تدمير النظام باغتيال قائد الثورة الشهيد وقادته، لكن وجود الشعب في الساحات يُظهر التزام الأمة الإيرانية بنهج أئمة الثورة. وقد أحبط هذا الالتزام والثبات في الساحة مخططات العدو الخبيثة."

وفي جزء آخر من بيانه، أشار المتحدث باسم الجيش إلى "تعزيز التماسك والوحدة الوطنية" و"ترسيخ شرعية النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية" من بين آثار وجود الشعب في الشوارع، وصرح قائلاً: "كان العدو يحاول تدمير النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية." كان يعتقد أن إيران الإسلامية كغيرها من الدول، لكن وجود أناس شجعان، ذوي بصيرة، وذوي سيادة على الساحة، إلى جانب إظهار وحدة الأمة الإيرانية، أظهر أيضاً القبول الشعبي والإلهي للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبيته.

وفي إشارة إلى شعارات الشعب وإصراره على "ضرورة الثأر من المعتدين"، قال العميد أكرمينيا: "إن إصراركم هذا، أيها الشعب الإيراني النبيل، يُظهر أن جميع المسؤولين وأفراد الأمة وشعوب العالم الحرة مُلزمون بالثأر لدماء الشهداء، ولا سيما قائد الثورة الإسلامية الشهيد. تعتبر القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية نفسها ملزمة بالثأر لدماء الشهداء من الأعداء."

واعتبر المتحدث باسم الجيش الإيراني "إعلان رغبة الشعب الإيراني في الحرية ورفض الاستكبار" نتيجة أخرى لمقاومة الشعب في الشوارع، وصرح قائلاً: لقد أصبح الشعب الإيراني نموذجاً يُحتذى به عالمياً في الدفاع عن وطنه وثورته ومبادئ إمامه الشهيد. ورغم أنشطة العدو الإعلامية، فإننا نشهد نوعاً من الصحوة بين شعوب العالم. وكما في حادثة عاشوراء، أيقظت دماء إمام الثورة الشهيد وقادتنا وشهداءنا الآخرين ضمائر العالم.

وفي جزء آخر من تصريحه، أشار المتحدث باسم الجيش إلى جرائم الجيش الإرهابي الأمريكي الأخيرة في إيران، قائلاً: إن لأمريكا ورئيسها الحالي، وهو في الحقيقة شخص فاسد ومجرم، تاريخاً طويلاً من خيانة الأمانة. فقبل الثورة، لم يتسامحا مع تأميم صناعة النفط باعتباره أحد حقوق الشعب الإيراني. وخططوا لذلك الانقلاب. في ذلك الوقت، لم يُذكر شيء عن الثورة الإسلامية. بالطبع، عدائهم للثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية أشدّ وطأة، لأن الأمريكيين لديهم مشكلة في ضمان مصالح جميع الدول المحبة للحرية، بما فيها الشعب الإيراني، والثورة الإسلامية هي راية الاستقلال والسلطة والحرية لإيران.

وصرح بأن الأمريكيين قد قبلوا الترتيبات الإيرانية بشأن مضيق هرمز في مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، لكنهم يسعون نفاقًا إلى شقّ طريق جديد، وقال: إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قد وقفت بقوة ضد خرق الأمريكيين لوعودهم، وأعلنت أن أي عمل يخالف الترتيبات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بشأن مضيق هرمز سيواجه ردًا حاسمًا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ورأى المتحدث باسم الجيش أن احترام حقوق الشعب الإيراني هو السبيل الوحيد لإعادة فتح مضيق هرمز، وشدد على أن الرئيس الأمريكي العدواني والفاسد يجب أن يتعلم احترام القواعد والقوانين الدولية، وحقوق الدول، وأن يحترمها. كما ذكرنا سابقًا، لن يُعاد فتح مضيق هرمز أبدًا بالحرب والأعمال الشريرة والعدوان الأمريكي. السبيل الوحيد لإعادة فتحه هو احترام حقوق الشعب الإيراني والتزام الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. يجب أن يثق الشعب الإيراني أيضًا بأن القوات المسلحة، وخاصة جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ستصمد حتى آخر رمق ولن تُساوم على حقوق الشعب الإيراني في مضيق هرمز.

وفي ختام كلمته، أكد أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف إلى جانب قضية إيران والثورة والشعب الإيراني حتى آخر قطرة دم، تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقال: لولا دعم الشعب وحضوره المهيب، لما استطعنا الصمود في وجه العدو في اللحظات التي كنا نعلم فيها أننا قد نكون هدفًا له. إن تضحيات أبنائكم، أيها الشعب الإيراني، عند منصة إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ، كانت هذه النتائج، في المرحلة الأولى، بفضل النعمة الإلهية وتشجيع القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي المرحلة الثانية، كانت بفضل الدافع والأمل اللذين نقلتموهما أنتم الناس في الشوارع إلى أطفالكم.

/انتهى/