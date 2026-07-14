انعدام الأمن في الخليج الفارسي نتيجة للعدوان الأمريكي والصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أجرى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقسطنطين كومبوس، وزير خارجية قبرص، اتصالاً هاتفياً.

ناقش الطرفان خلال هذا الاتصال التطورات في المنطقة وتبادلا وجهات النظر حولها.

في إشارة إلى الأعمال غير القانونية والعدوانية التي قامت بها الولايات المتحدة ضد إيران، اعتبر وزير خارجية بلادنا حالة انعدام الأمن التي تُفرض على منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز نتيجة مباشرة للعدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران.

وصرح قائلاً: إن الأعمال الإجرامية والاستفزازية الأمريكية في مضيق هرمز لم تُهدد فقط سلامة وأمن المنطقة، بل تسببت أيضاً في اضطراب غير مسبوق للملاحة التجارية في المنطقة، ويجب على المجتمع الدولي محاسبة هذا البلد في هذا الشأن.

وأكد وزير الخارجية القبرصي، مشيراً إلى التزام بلاده بالسلام والأمن الإقليميين، على ضرورة استخدام القنوات الدبلوماسية لمنع تصعيد التوترات.

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