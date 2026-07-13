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١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٥:٥٨ م

متحدث الحرس الثوري: سنواصل فرض سيادتنا على مضيق هرمز بقوة وعزيمة

متحدث الحرس الثوري: سنواصل فرض سيادتنا على مضيق هرمز بقوة وعزيمة

أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد "حسن محبي" اليوم الأربعاء، ان ايران تواصل فرض سيادتها وإدارتها على مضيق هرمز بقوة وعزيمة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد "محبي" كتب على صفحته الشخصية عبر منصة "إكس" قائلا: إن تدخل أمريكا في مضيق هرمز يعرّض أمن إمدادات النفط والغاز في العالم لخطر جسيم، وعليها أن تتحمل المسؤولية.

وأضاف: نواصل فرض سيادتنا وإدارتنا على مضيق هرمز بقوة وعزيمة، وسنُرغم الأجانب وحلفاءهم على الخضوع لإرادة الشعب الإيراني.

وتابع المتحدث باسم الحرس الثوري: كما أجبرنا القادة الأمريكيين على التراجع عن أهدافهم الوهمية التي سطروها في بداية عدوانهم والاكتفاء بمحاولة فتح مضيق هرمز، فإننا وفي تحركاتهم العدائية الجديدة سنُذلّهم ونُدخلهم في حالة من العجز والهوان أكثر من أي وقت مضى.

رمز الخبر 1972267

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