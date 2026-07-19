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١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٢:١١ م

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تدين الهجوم الأمريكي على محطة دارخوين النووية

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تدين الهجوم الأمريكي على محطة دارخوين النووية

أدانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان، الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على موقع محطة دارخوين النووية قيد الإنشاء، واصفةً إياه بأنه «عمل إرهابي وعدواني» وانتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قالت المنظمة في بيانها إن «النظام الأمريكي الإرهابي والإجرامي، الذي لا يعرف سوى سياسة الغطرسة وانتهاك القوانين، أقدم في اعتداء وحشي ومخالف للقانون الدولي، فجر اليوم الأحد 28 تير (19 يوليو)، عند الساعة 03:39 بالتوقيت المحلي، على استهداف موقع محطة دارخوين النووية قيد الإنشاء بعدد من المقذوفات».

وأضاف البيان أن محطة دارخوين تُعد «أحد رموز العزة والاكتفاء الذاتي العلمي للشعب الإيراني»، مؤكداً أن هذا الاعتداء لن يثني إيران عن مواصلة مسيرتها في تطوير برنامجها النووي السلمي.

رمز الخبر 1972395
محمدرضا غفاری

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