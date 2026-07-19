منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تدين الهجوم الأمريكي على محطة دارخوين النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء قالت المنظمة في بيانها إن «النظام الأمريكي الإرهابي والإجرامي، الذي لا يعرف سوى سياسة الغطرسة وانتهاك القوانين، أقدم في اعتداء وحشي ومخالف للقانون الدولي، فجر اليوم الأحد 28 تير (19 يوليو)، عند الساعة 03:39 بالتوقيت المحلي، على استهداف موقع محطة دارخوين النووية قيد الإنشاء بعدد من المقذوفات».

وأضاف البيان أن محطة دارخوين تُعد «أحد رموز العزة والاكتفاء الذاتي العلمي للشعب الإيراني»، مؤكداً أن هذا الاعتداء لن يثني إيران عن مواصلة مسيرتها في تطوير برنامجها النووي السلمي.