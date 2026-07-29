بعثة إيران في فيينا تدعو إلى تنفيذ متوازن لمهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أشارت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا، في بيانها بمناسبة الذكرى السنوية لدخول النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حيز التنفيذ، إلى أن: "هذه الذكرى، بعد مرور ما يقرب من سبعة عقود، تُعدّ تذكيرًا في وقته المناسب بالمبادئ التأسيسية لهذه المنظمة، فضلًا عن رسالتها ورؤيتها التي قامت عليها".

وذكرت البعثة الإيرانية: "تنص المادة الثانية من النظام الأساسي على مهمة واضحة: تسريع وزيادة مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في جميع أنحاء العالم".

وجاء في البيان: "على الرغم من تزايد الطلب العالمي على الطاقة النووية، وبالنظر إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه الوكالة في معالجة هذا الطلب، لا سيما في الدول النامية، فإنه من المقلق للغاية أن تركيزها المفرط على الضمانات، بما في ذلك تخصيص جزء كبير من ميزانيتها الاعتيادية لها، وبالتالي اعتماد برامج التعاون التقني على مساعدات خارج الميزانية، قد أدى إلى انحراف الوكالة عن هذه المهمة البالغة الأهمية".

وشددت البعثة الإيرانية على أن: "الخيار الوحيد لوقف هذا التوجه المقلق وعكس مساره هو ضمان التنفيذ الكامل والمتوازن والموضوعي وغير التمييزي لولايتها التي أنشئت من أجلها في الأصل. وهذا أمر بالغ الأهمية لاستعادة مصداقية الوكالة والحفاظ عليها".

/انتهى/