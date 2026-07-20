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٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٩:٤١ ص

اسقاط صاروخ كروز للعدو في المنطقة الغربية من البلاد

اسقاط صاروخ كروز للعدو في المنطقة الغربية من البلاد

تمكنت منظومة الدفاع الجوي للجيش الايراني من تدمير صاروخ كروز أمريكي في المنطقة الغربية من البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تمكنت منظومة الدفاع الجوي للجيش الايراني، قبل ساعات، من اعتراض صاروخ كروز أمريكي معادٍ وإطلاق النار عليه، وإصابته وتدميره في إطار شبكة الدفاع الجوي المتكاملة في المنطقة الغربية من البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1972413
جواد ماستری فراهانی

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