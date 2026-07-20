اسقاط صاروخ كروز للعدو في المنطقة الغربية من البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تمكنت منظومة الدفاع الجوي للجيش الايراني، قبل ساعات، من اعتراض صاروخ كروز أمريكي معادٍ وإطلاق النار عليه، وإصابته وتدميره في إطار شبكة الدفاع الجوي المتكاملة في المنطقة الغربية من البلاد.

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