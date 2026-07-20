استهداف سفينة بالقرب من عُمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الجزيرة، أعلنت الهيئة البريطانية للتجارة البحرية عن تعرض سفينة على بعد 8 أميال شمال غربي كمزار بعمان لمقذوف مجهول والطاقم غادر السفينة بأمان

ينة.

وأفاد التقرير أن الحريق الذي اندلع نتيجة الهجوم لم تتم السيطرة عليه بعد. ولم تُنشر أي تفاصيل إضافية في هذا الشأن.

يُذكر أن العدوان الأمريكي على إيران في الخليج الفارسي، وتحديدًا في مضيق هرمز، قد تسبب في توتر وانعدام أمن في المنطقة.

وقد أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرارًا وتكرارًا على ضرورة مرور السفن عبر الممر الآمن المحدد في مضيق هرمز.

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