الحرس الثوري: انفجار ناقلتَي نفط كانتا تعتزمان العبور عبر مسار غير آمن في مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن العلاقات العامة في الحرس الثوري قالت في بيان لها: في وقت متأخر من الليلة الماضية، تعرضت ناقلتا نفط مخالفتان للانفجار وتوقفتا عن الحركة، بعدما كانتا تعتزمان، بتحريض وإجبار من الجيش الأمريكي قاتل الأطفال، الدخول والخروج عبر المسار غير الآمن والمثير للحوادث جنوب مضيق هرمز.



وأضاف البيان: هذه أرضنا، ولا تتمتع تدخلات الجيش الأمريكي الإرهابي القادم من على بُعد آلاف الكيلومترات بأي شرعية قانونية، وسيتم التعامل معها بحزم. وما دامت أمريكا تواصل أعمالها العدائية في المنطقة، فإن هذا الممر لن يكون آمناً لعبور حتى شحنة من الأسمدة الكيميائية، فضلاً عن قطرة واحدة من النفط أو الغاز.



وختم البيان بالقول: ليستعد الجيش المعتدي للعقاب من جانبنا بسبب هذا الانتهاك غير القانوني.

الحرس الثوري يشكر الشعب الأردني

كما قالت العلاقات العامة في الحرس الثوري في بيان لها موجه إلى الشعب الأردني الكريم والعسكريين المجاهدين في الأردن، نتوجه بالشكر على تعاونكم الصادق والمعلومات الدقيقة التي أسهمت، في تمكين مقاتلي الإسلام من استهداف مواقع بدقة وتدمير 20 هنغاراً لإيواء قوات الجيش الأمريكي في منطقة الأزرق، ومقتل عشرات الجنود الأمريكيين.»



وأضاف البيان: «نفّذ مقاتلو قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، ضمن الموجة الحادية والعشرين من عملية «نصر 2» وبالنداء «يا رقية (ع)»، وإهداءً إلى الفتيات الشهيدات في الحرب المفروضة الثالثة، هجوماً صاروخياً باليستياً استهدف طائرات النقل العسكرية الثقيلة من طراز C-17 وطائرات القيادة والسيطرة من طراز P-8 التابعة للجيش الأمريكي في مطار العقبة، وذلك بمساعدة المعلومات التي وردت إليهم، ما ألحق أضراراً جسيمة بعدد منها.»



وتابع البيان: «إن القوات الأمريكية التي هاجمت، أكثر من عشرة بلدان إسلامية خلال العقود الماضية، وتسببت في مقتل ملايين المسلمين، كما أنها الداعم الرئيسي لإسرائيل في حربها على غزة وما يجري في الضفة الغربية، مسؤولة عن هذه الأفعال.»



واختتم البيان بالقول: «نجدد شكرنا لجهودكم وتعاونكم، إذ إنكم من خلال أداء ما ترونه واجباً شرعياً تمهدون الطريق لتحرير القدس الشريف.»

استهداف نظام رادار الإنذار المبكر وإصابة مستودعَ معدات وقطع جوية، وحظيرةَ طائرات MQ9 في الكويت

أصدرت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري البيان رقم 32، صباح اليوم الاثنين وهو موجه الى الشعب الكويتي الشريف، جاء فيه ان ضربات الحرس الثوري طالت نظام رادار الإنذار المبكر التابع للعدو الأمريكي، ومستودعُ معدات وقطع جوية، وحظيرةُ طائرات MQ9 الأمريكية بدون طيار، بشكل مباشر.

وفيما يلي نص البيان:

أيها الشعب الكويتي الشريف؛ إنّ أجزاءً من أرضكم الإسلامية تُعاني منذ سنوات من احتلال العسكر الكافر الأمريكي، وقد اتُخذت قاعدةً لارتكاب المجازر بحق مسلمي إيران والعراق وأفغانستان وفلسطين.

ومنذ ١٤٠ يوماً، شنّ الجيش الأمريكي القاتل للاطفال - مستعيناً بهذه القواعد - حرباً علينا، كان فاتحتها مذبحة ١٦٨ طفلاً تلميذاً في مدرسة ميناب، واستشهاد أبرز علماء الدين في عصرنا، الإمام الخامنئي الشهيد.

لا ينبغي لأرض الكويت أن تكون ملاذاً آمناً لجيش إرهابي اعتدى خلال العقود الأخيرة على عشرة بلدان إسلامية على الأقل، وأزهق أرواح ملايين المسلمين. وهذا الجيش - وفق فتاوى علماء جميع المذاهب والطوائف الإسلامية - يعتبر معتدياً على أراضي المسلمين، ومهدور الدم، ومن واجب كل مسلم أن يبيدهم بكل وسيلة ممكنة، وأن يطهّر بلاد المسلمين من دنس وجودهم. ونحن نتطلع منكم أن تنهضوا لأداء هذا الواجب الديني، وتستعيدوا عزّة الأراضي الإسلامية.

إنّ مقاتلينا الأشاوس، وفي الموجة ٢٢ من عملية "النصر ٢" وبشعار "يارقية (سلام الله عليها)" المقدس، ورداً على الاعتداءات الأمريكية المتكررة على الأراضي الإيرانية، دمّروا بالكامل نظام رادار الإنذار المبكر للعدو الأمريكي في هجوم بطائرات مسيّرة، كما أصابوا في هجوم آخر مستودعَ معدات وقطع جوية، وحظيرةَ طائرات MQ9 الأمريكية بدون طيار في قاعدة "علي السالم"، وأحرقوا عدداً من تلك الطائرات.

نتطلّع منكم - أيها الشعب الكويتي الكريم والشريف - أن تنهضوا بواجبكم الإلهي، وألّا تسمحوا بأن تكون أرض الكويت منطلقاً للشرور وإزهاق أرواح المسلمين.

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