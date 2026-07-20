صنعاء: معادلة «الميناء بالميناء» قد تشلّ الاقتصاد السعودي

أفادت وكالة مهر للأنباء أكدت صنعاء أن معادلة «الميناء بالميناء» تأتي في إطار حق اليمن المشروع في الدفاع عن نفسه، مشددة على أن هذه المعادلة الجديدة قد تدفع الاقتصاد السعودي إلى حافة الشلل الكامل.

وأفادت مصادر سياسية متعددة في صنعاء بأن أي دولة تنضم إلى قائمة الدول المشاركة في حصار اليمن أو تشارك في أي تحالف عدائي تقوده السعودية، ستكون سفنها التجارية المتجهة إلى موانئها عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب عرضة للمنع، وذلك في إطار ممارسة اليمن حقه المشروع في الدفاع عن النفس.

ونقلت صحيفة «الأخبار» عن مصدر اقتصادي مطلع في صنعاء قوله إن معادلة «الميناء بالميناء» تُعد من أبرز الوسائل الكفيلة بكسر الحصار المفروض على ميناء الحديدة وسائر الموانئ اليمنية، بما فيها الموانئ الواقعة تحت سيطرة الفصائل الموالية للرياض في المحافظات الجنوبية.

وأضاف المصدر أن هذه المعادلة أثارت قلق الجانب السعودي، لأن الرياض تدرك جيداً أن تطبيقها قد يؤدي إلى شلل كامل في الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن السعودية، التي استخدمت طوال السنوات الماضية الحصار والحرب الاقتصادية ضد اليمن وتسببت في معاناة ملايين اليمنيين، لن تتمكن من الصمود أمام هذه المعادلة سوى لأسابيع قليلة، وعليها أن تدرك أن كلفتها ستكون باهظة للغاية.