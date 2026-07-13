ايران تدين الهجوم على مطار صنعاء الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن بقائي قال في بيان إن استهداف المطار يتعارض مع الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار في اليمن، كما يتناقض مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 2022 والتفاهمات اللاحقة الهادفة إلى منع التصعيد.

وأضاف أن استهداف منشأة مدنية كالمطار وتهديد أمن وسلامة الطائرات المدنية والركاب يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي للطيران المدني، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات غير مقبولة على الإطلاق.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن هذه الإجراءات من شأنها تعريض المسار السياسي والجهود الجارية للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة اليمنية للخطر، وتقويض فرص تحقيق الاستقرار في البلاد.

وأكد بقائي استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم أي دعم من شأنه المساعدة في دفع العملية السياسية وتنفيذ خريطة الطريق الرامية إلى تحقيق سلام واستقرار دائمين في اليمن.