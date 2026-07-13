انفجارات في السعودية واستهداف مطار أبها

وافادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن صوت القدس، أفادت مصادر إخبارية بوقوع انفجارات في السعودية، وهجوم على مطار أبها. وأشارت هذه المصادر إلى توقف الرحلات الجوية في المطار تمامًا.

وأعلنت بعض المصادر أن أنصار الله اليمنية استهدفت المطار. وذكرت مصادر إخبارية أن هجومًا صاروخيًا انطلق من اليمن باتجاه السعودية.

وأفادت هذه المصادر بأن صاروخًا أصاب مطار أبها.

وأعلنت مصادر إخبارية أن أنصار الله اليمنية شنت هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على السعودية، وبحسب هذه التقارير، استُهدف مطار أبها الدولي الواقع جنوب غرب السعودية قرب الحدود مع اليمن.

وأعلنت بعض المصادر أن منطقة عسير السعودية استُهدفت أيضًا.

وأعلنت شبكة العهد العراقية أن مطار أبها استُهدف بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة.

وأفادت هذه الشبكة أيضًا بسماع دوي انفجارات في عسير، السعودية.

أكد متحدث باسم التحالف السعودي وقوع الهجمات، وزعم أن الدفاعات السعودية تصدت لهجمات أنصار الله الصاروخية.

وأفادت مصادر إخبارية بأن السعودية حظرت نشر أي مقاطع فيديو أو صور من مطار أبها عقب الهجمات الصاروخية اليمنية.