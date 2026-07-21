الصين تصدر خطة عمل بشأن التعاون والتنمية في مجال الذكاء الاصطناعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء قد أُصدرت خطة العمل من جانب اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، بالتعاون مع دوائر حكومية أخرى، خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2026 والاجتماع رفيع المستوى بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

وتحدد الوثيقة إجراءات في ثمانية مجالات تشمل البيانات، والقدرة الحاسوبية، والنظم الإيكولوجية، والتمكين الصناعي، وتنمية المواهب، والقواعد والمعايير، والحوكمة، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وتدعو الخطة إلى إتاحة وصول أوسع إلى البيانات عالية الجودة، وتوفير مزيد من خدمات الحوسبة الذكية الشاملة، وتقاسم النظم الإيكولوجية مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع.

كما تسعى الخطة إلى تعزيز تطبيق الذكاء الاصطناعي على نحو أعمق في مختلف الصناعات، والتنمية المشتركة للمواهب الرقمية، والتطوير المنسق للقواعد والمعايير، والتعاون الأقوى في مجال أمن الذكاء الاصطناعي وحوكمته، فضلا عن تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بما يعود بالنفع على البشرية.

كما أُصدرت خلال المؤتمر مجموعة من دراسات الحالة بشأن التعاون الدولي للصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقد نُشرت هذه المجموعة للعام الثالث على التوالي، وتضم 10 قصص تستعرض تعاون الصين مع شركائها حول العالم، وتسلط الضوء على خبرات الصين ونهجها في تعزيز التنمية العالمية للذكاء الاصطناعي.