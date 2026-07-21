شي: الصين تدعم الإدارة التايلاندية الجديدة في تنفيذ الحوكمة بفعالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء جاءت تصريحات شي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، الموجود هنا لحضور فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2026 والاجتماع رفيع المستوى بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والقيام بزيارة رسمية إلى الصين.

وفي معرض إشارته إلى أن الصين تضع تنمية العلاقات الصينية-التايلاندية في مكانة مهمة في دبلوماسية الجوار لديها، قال شي إن الصين لطالما كانت شريكة استراتيجية تعاونية موثوقة وجديرة بالثقة لتايلاند.

وقال إنه يتعين على البلدين تسريع بناء مجتمع مصير مشترك صيني-تايلاندي أكثر استقرارا وازدهارا واستدامة، لتعزيز مسيرة التحديث لدى كل منهما والإسهام في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة.

كما دعا شي الجانبين إلى تسريع بناء خط سكة حديد الصين-تايلاند وارتباطية السكك الحديد بين الصين ولاوس وتايلاند، وتوسيع نطاق التعاون في القطاعات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة النظيفة.