شي يجدد التأكيد على دعم الصين الثابت للأمم المتحدة خلال اجتماعه مع جوتيريش

وأفادت وكالة مهر للأنباء أثنى شي على ما حققه جوتيريش منذ توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة قبل عشرة أعوام، ومن ذلك قيادته للأمم المتحدة في التمسك الراسخ بالتعددية، والتصدي للتحديات العالمية مثل تغير المناخ، ودفع الحوكمة العالمية في المجالات الناشئة، ومنها الذكاء الاصطناعي، وإطلاق عملية إصلاح الأمم المتحدة.

وأشار شي إلى أن العام الجاري يوافق الذكرى الـ55 لاستعادة جمهورية الصين الشعبية مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة، وقال إن الصين ملتزمة منذ ذلك الحين ببناء السلام العالمي، والإسهام في التنمية العالمية، والدفاع عن النظام الدولي، وتقديم دعم راسخ للأمم المتحدة.

وأضاف شي أنه طرح رؤية بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية والمبادرات العالمية الأربع واضعاً في اعتباره هدفاً مهماً يتمثل في التمسك بمكانة الأمم المتحدة وسلطتها.

وأوضح شي أنه في ظل ما يشهده الوضع الدولي حالياً من تغيرات واضطرابات أكثر وضوحاً، تشتد الحاجة إلى ممارسة التعددية الحقيقية وإحياء مكانة الأمم المتحدة ودورها.

وشدد شي على أهمية التمسك بالنزاهة والعدالة، مؤكدا ضرورة احترام سيادة كل دولة ووحدة وسلامة أراضيها وحقوقها ومصالحها المشروعة. وقال: "يجب ألا نسمح أبداً بأن يعود العالم إلى قانون الغاب".

ودعا شي إلى حماية النظام الدولي والقواعد الدولية التي أُرسيت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، مع العمل على تعزيز إصلاح الأمم المتحدة وتطويرها لتمكينها من التكيف بشكل أفضل مع تغيرات العصر.

وقال شي إنه يتعين على الدول الكبرى تحمل مسؤوليات أكبر، مشيرا إلى أن الصين دأبت على اتخاذ إجراءات ملموسة لاستكشاف السبيل الأمثل لتعايش وتعاون الدول الكبرى مع بعضها البعض، ما يسهم في تعزيز الاستقرار واليقين في العالم.

وأشاد جوتيريش بالصين لدعمها الثابت للتعددية وقضية الأمم المتحدة والتعاون الدولي، قائلاً إن الصين قدمت في ذلك مثالاً يُحتذى به للعالم.

وقال جوتيريش إن الأمم المتحدة ستواصل تعزيز التعاون مع الصين، ومعارضة الأحادية والحمائية والتنمر القائم على الهيمنة، وستواصل حماية ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فضلا عن دفع عملية التحول نحو عالم متعدد الأقطاب.