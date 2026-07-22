قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة والدة شهداء "مظفر"

وأفادت وكالة مهر للانباء جاء في نص رسالة قائد الثورة الإسلامية:

الجناب السيد حسين مظفر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

أتقدم إليكم وإلى سائر أفراد الأسرة الكريمة، وإلى عوائل الشهداء والمضحين، بخالص العزاء في وفاة والدتكم المكرمة، الأم الصابرة والمضحية للشهداء الأبرار حسن وعلي ورضا مظفر (رضوان الله تعالى عليهم).

لقد نالت هذه السيدة الجليلة والتقية منزلةً رفيعة عند الله تعالى بما غرسته في أبنائها من إيمان والتزام، وبما قدمته من تربية لأبناء دافعوا بإخلاص عن حمى الثورة الإسلامية.

أسأل الله تعالى أن يتغمد روحها الطاهرة بواسع رحمته ورضوانه، وأن يحشرها مع أرواح أبنائها الشهداء في جوار رحمته.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.