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٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٧:٣٠ م

قائد الثورة يصدر مرسوما بإعادة تعيين ايجئي رئيسا للسلطة القضائية في ايران

قائد الثورة يصدر مرسوما بإعادة تعيين ايجئي رئيسا للسلطة القضائية في ايران

أصدر قائد الثورة الإسلامية مرسومًا بتعيين حجة الإسلام ومسلمين محسني إيجئي رئيسا للسلطة القضائية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر آية الله السيد مجتبى خامنئي، قائد الثورة الإسلامية، مرسومًا بإعادة تعيين حجة الإسلام ومسلمين محسني إيجئي رئيسين للسلطة القضائية.

ونص مرسوم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

نسأل الله أن يوفق معالي حجة الإسلام والمسلمين محسني إيجئي

تقديرًا لجهودكم القيّمة والمخلصة، أُعينكم رئيسين للسلطة القضائية، عملاً بالمادة 157 من الدستور.

إنّ مجموعة المطالب التي رفعها قائدنا الشهيد اعلی‌الله‌مقامه‌ الشریف، والنقاط المذكورة في رسالتي بتاريخ ٢٠ يونيو، هي سبيل التغيير والازدهار وتحقيق القضاء المنشود.

أرجو أن يثمر هذا العمل، بفضل جهودكم، وجهود القضاة الأجلاء، وزملائكم الكرام في القضاء، ودعاء ربنا، صلى الله عليه وسلم، ثمارًا طيبةً للأمة الإيرانية.

رمز الخبر 1972068

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