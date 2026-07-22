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٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٩:٤٩ م

ولايتي: الجمهورية الإسلامية دخلت مرحلة جديدة من الردع

ولايتي: الجمهورية الإسلامية دخلت مرحلة جديدة من الردع

اكد مستشار قائد الثورة الاسلامية علي أكبر ولايتي ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية دخلت مرحلة جديدة من الردع، وأي تصور بإمكانية توجيه ضربة منخفضة الكلفة إلى إيران، خطأ تمتد تداعياته إلى أبعد بكثير من ساحة العمليات العسكرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن مستشار قائد الثورة الاسلامية علي أكبر ولايتي كتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: الجمهورية الإسلامية الإيرانية دخلت مرحلة جديدة من الردع، وأي تصور بإمكانية توجيه ضربة منخفضة الكلفة إلى إيران، خطأ تمتد تداعياته إلى أبعد بكثير من ساحة العمليات العسكرية، لتصل أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

واضاف ولايتي: على البيت الأبيض أن يدرك أن تهديد إيران، وحشد الحلفاء الإقليميين، وتفعيل اللوبي الأوروبي، لن يؤدي إلى مزيد من الأمن والاستقرار، بل سيجعل تداعيات الأخطاء عالمية.

رمز الخبر 1972514

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