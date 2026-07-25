اللواء أسدي: حربنا مع العدو حرب استنزاف..ننتظر المواجهة البرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد اللواء أسدي، نائب الشؤون التفتيشية السابق في مقر خاتم الانبيا المركزي، أن دحر "الشيطان الأكبر" يتطلب الصبر ومرور الوقت، وقال: حربنا مع العدو حرب استنزاف لا تنتهي؛ لكن النصر حليف من يقاتل ابتغاء مرضاة الله وأداء واجبه.

وتابع: نسأل الله أن تكون القوات البرية للجيش الأمريكي الغازي في وضع يسمح لنا بمواجهتهم على الأرض. إن اليوم الذي نتمكن فيه من عرض عدد من الأسرى الأمريكيين في بلادنا سيكون يوم احتفال للأمة الإيرانية. الأمة نفسها التي تخرج إلى الشوارع ليلاً وتستدعي القوات المسلحة للثأر من كل هذا الشر.

وأشار نائب الشؤون التفتيشية السابق في مقر خاتم الانبيا المركزي إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رغم كل إمكانياتها، تتمتع بالنزاهة وتحرص على عدم إيذاء أي بريء. إننا نستهدف فقط مقر "الشيطان الأكبر" (أمريكا)؛ أما فيما عدا ذلك، فنحن نحترم مسلمي دول المنطقة كالكويت والسعودية وقطر.

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