عراقجي: نؤكد عزم إيران على الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ، يوم الجمعة، مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، في قرغيزستان.



وخلال هذا اللقاء، تم بحث وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، والتطورات الإقليمية والدولية.



وشكر وزير الخارجية الإيراني جهود الوساطة الباكستانية في الأشهر الأخيرة، واصفاً انتهاك اميركا لمذكرة التفاهم وتجاوزاتها بالسبب الرئيسي في الوضع الراهن في المنطقة. وفي الوقت الذي أدان فيه جرائم اميركا المتمثلة في مهاجمة البنية التحتية الحيوية لإيران، أكد عزم إيران على الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية.



كما اعتبر عراقجي تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون أمراً بالغ الأهمية، كوسيلة لتقوية التعددية ومنع التآكل المتزايد للمعايير والمؤسسات الدولية نتيجةً لنهج اميركا المتنمر والأحادي.



من جانبه ، أكد وزير الخارجية الباكستاني على ضرورة احترام السيادة الوطنية الإيرانية وسلامة أراضيها، معلناً استعداد بلاده للمساعدة في منع تصعيد الموقف باستخدام كافة الإمكانيات الدبلوماسية.



كما التقى عراقجي ، الجمعة، بوزراء خارجية روسيا والصين واوزبكستان وقرغيزستان على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون.



/انتهى/