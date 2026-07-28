خاتم الأنبياء: كل شركة أو دولة تتلقى أموالاً من الأصول الإيرانية لن يُسمح لسفنها بالعبور عبر المضيق

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي قال في بيان: إن رئيس أمريكا، في سياق سياساته العدوانية ومحاولاته المتواصلة لزعزعة استقرار المنطقة، أعلن أنه سيقوم بتعويض الأضرار التي لحقت بالسفن المتضررة خلال الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نتيجة انعدام الأمن الذي تسبب به الجيش الأمريكي ومخالفة تلك السفن لعبورها عبر المسار غير القانوني وغير الآمن جنوب مضيق هرمز، وذلك من الأصول الإيرانية المجمدة.

وإذ نحذّر الرئيس الأمريكي المجرم من تداعيات هذا الإجراء غير القانوني، فإننا نعلن لجميع الشركات والدول التي ترحب باقتراح ترامب وتستفيد من الأصول الإيرانية المجمدة تحت هذا العنوان، أنه اعتباراً من الآن لن تسمح القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لأي من سفن تلك الشركات أو الدول بالمرور عبر مضيق هرمز.

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