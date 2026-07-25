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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٩:٣٩ ص

بقائي یعلق على مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في ايران: وقاحة شريرة، وأبشع أشكال النفاق

بقائي یعلق على مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في ايران: وقاحة شريرة، وأبشع أشكال النفاق

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: كايا كلاش تتحدث عن مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في إيران، بينما ترفض إدانة الجرائم ضدها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي على مواقع التواصل الاجتماعي: تتحدث كايا كلاس (مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية) عن "مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان" في إيران. كيف يمكن التوفيق بسهولة بين التزام مزعوم بحقوق الإنسان وتقديم الدعم اللوجستي والتقني لعدوان مميت ضد الشعب الإيراني، عدوان يستهدف المدنيين والبنية التحتية الوطنية الحيوية عمدًا في حين يرفض الاتحاد الأوروبي إدانة حتى أبشع جرائم الحرب، ولا يُبدي كلمة تعاطف واحدة مع الأطفال الإيرانيين الذين يُقتلون بالقنابل والصواريخ الأمريكية الإسرائيلية، بفضل "الدعم اللوجستي والتقني" الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي نفسه. هذا ليس مجرد فقدان للمصداقية، بل هو وقاحة شريرة، وأبشع أشكال النفاق.

/انتهى/

رمز الخبر 1972548
جواد ماستری فراهانی

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