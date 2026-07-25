مسؤول: لتوثيق صمود أهالي محافظة هرمزكان خلال أيام الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "حجة الإسلام قمي" أوضح اليوم السبت خلال اجتماع مع رؤساء دوائر منظمة الإعلام الإسلامي في محافظة هرمزكان أنه ينبغي للرأي العام في الداخل والخارج أن يدرك أنه لا مكان للخوف أو التردد أو الفرار في هذه المنطقة الستراتيجية؛ فهرمزكان هي عاصمة المقاومة والصمود، وأن إبراز هذه العزة الوطنية عبر وسائل الإعلام يمثل مسؤولية تستوجب اليوم اهتماما أكبر من أي وقت مضى.

وأكد رئيس منظمة الإعلام الإسلامي المسؤولية الكبيرة لوسائل الإعلام في نقل حقيقة جبهة المقاومة في جنوب البلاد؛ قائلا: إن البلاد تواجه اليوم حربا متعددة الأبعاد ومركبة تتداخل فيها الجوانب العسكرية والنفسية والاقتصادية، وأشار إلى أن قياس معنويات المواطنين وصمودهم في ظروف الحرب ونقلها للرأي العام يعد عاملا حاسما من شأنه أن يسهم في وقف تحركات العدو.

وثمن شجاعة وصمود سكان المناطق الحدودية في مخافظة هرمزكان؛ قائلا: رغم التهديدات التي تستهدف الأرواح خلال الظروف الحربية فإن أهالي هرمزكان لم يغادروا مدنهم، وإنما أرسلوا أبناءهم بكل شجاعة إلى خطوط المواجهة الأمامية؛ مؤكدا أن هذا الصمود يجسد موقفا بطوليا يستحق كل التقدير.