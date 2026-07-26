وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد حسين محبي، أن إحصائيات الخسائر التي لحقت بالجيش الأمريكي في المنطقة خلال الفترة من 8 إلى 22 يوليو/تموز، نتيجة الضربات الحاسمة التي شنتها القوات المسلحة الإيرانية، جاءت على النحو التالي:
_ في المجال الراداري والدفاعي:
7 مراكز للقيادة والسيطرة
3 أنظمة اتصالات فضائية
6 رادارات دفاعية من نوع باتريوت (حيث أصبحت أنظمة باتريوت ضعيفة إلى درجة أن الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية تصيب أهدافها دون اعتراض)
3 رادارات للمراقبة والتحكم الجوي والبحري
8 أنظمة رادارية للكشف والإنذار المبكر
7 رادارات للدفاع الصاروخي الجوي
3 أنظمة رادارية من نوع EPS
راداران من نوع EPS 117
5 رادارات بعيدة المدى
راداران دفاعيان
1 مجموعة رادارات تكتيكية
_ في مجال الدعم واللوجستيات، بهدف تقليل القدرة العملياتية:
6 مراكز لصيانة وإصلاح الطائرات المقاتلة والمروحيات
3 مراكز دعم ولوجستي
12 خزان وقود
17 مستودعاً للأسلحة وقطع غيار السفن والطائرات
6 مخازن للصواريخ
_ في مجال البنى التحتية العملياتية:
6 حظائر للطائرات المسيّرة من نوع MQ-9
سقيفة لتجهيز الطائرات المقاتلة من نوع F-15
سقيفة للطائرات المسيّرة كانت تحتوي على 8 طائرات مسيّرة بحالة الصفر (جديدة بالكامل)
مركزان للقيادة
منصة تزويد بالوقود لحاملة طائرات
حظيرة لطائرة من نوع P-8
4 منصات صواريخ هيمارس (HIMARS)
5 حظائر للطائرات المقاتلة
4 بطاريات لصواريخ باتريوت
6 منصات لإطلاق الصواريخ
محطة ضخ وقود
مركزان للاتصالات المشفرة
مركز بيانات استخباراتية
مركز للذكاء الاصطناعي، وقاعدة معالجة بيانات تابعة لشركة أمازون
مستودع للزورق المسيرة الهجومية
رصيف وقود
4 ملاجئ للطائرات المقاتلة
6 مهابط للإقلاع والهبوط
_ في مجال العمليات الجوية:
11 طائرة مقاتلة ومروحية (على الأرض)
17 طائرة مسيّرة للاستطلاع والعمليات (8 منها لم تستخدم على الاطلاق)
طائرة مقاتلة من نوع F-15 داخل الملجأ
طائرة من نوع P-8
طائرة نقل من نوع C-17
8 طائرات للتزويد بالوقود
4 مروحيات ثقيلة
6 صواريخ مخزّنة
إنتهى/
حرس الثورة الإسلامية ينشر قائمة بالخسائر الفادحة التي تكبدتها امريكا جراء الهجمات الإيرانية
نشر حرس الثورة الإسلامية قائمة بالخسائر الفادحة التي تكبدتها الولايات المتحدة جراء الهجمات الإيرانية المتعددة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد حسين محبي، أن إحصائيات الخسائر التي لحقت بالجيش الأمريكي في المنطقة خلال الفترة من 8 إلى 22 يوليو/تموز، نتيجة الضربات الحاسمة التي شنتها القوات المسلحة الإيرانية، جاءت على النحو التالي:
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