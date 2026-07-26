موسكو: تعليق الهجمات على إيران لا يكفي، بل يجب إنهاء الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف، كتب في تعليق له عبر منصة "إكس" الاجتماعية، على وقف الاعتداءات العسكرية الأميركية ضد إيران: "لا يكفي تعليق خطط توسيع الهجمات على إيران، بل يجب إلغاء هذه الخطط. لقد حان الوقت للاعتراف بأن هذا الصراع لا حلّ عسكرياً له".

وكانت أميركا قد استأنفت، خلال الأسبوعين الماضيين، عدوانها العسكري على إيران عبر خرق متكرر للهدنة، وقصفت عدة مواقع في إيران.

وقوبلت هذه الهجمات برد حازم من القوات المسلحة الإيرانية، حيث استُهدفت عدة قواعد ومنشآت تابعة لأميركا في المنطقة.

غير أن الجيش الأميركي أوقف الهجمات خلال اليومين الماضيين. وقد أفادت شبكة "سي إن إن" في هذا الصدد بأن جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، ودين كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، أعربا خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الجمعة، عن قلقهما إزاء تصعيد الحرب ضد إيران، وأشارا إلى نقص المخزونات التسليحية الأميركية وتداعيات سلبية محتملة أخرى.