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٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٢:٥٣ م

قاليباف: الأولوية العاجلة هي تحسين معيشة المواطنين

قاليباف: الأولوية العاجلة هي تحسين معيشة المواطنين

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن الأولوية الحالية تتمثل في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشدداً على ضرورة إعادة ترتيب أولويات البلاد ومراجعة بعض بنود الخطة التنموية السابعة وقانون موازنة عام 2026 بما يتناسب مع الظروف الراهنة.

أفادت وكالة مهر للأنباء في وقت تتصدر فيه القضايا المعيشية أولويات الشارع الإيراني، أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي ضرورة توجيه الجهود التشريعية والاقتصادية نحو تلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين.

مراجعة الخطة السابعة والموازنة بالتعاون مع الحكومة

وأوضح قاليباف أن مراجعة الخطة السابعة لا تعني إعادة صياغتها بالكامل، بل إدخال تعديلات على البنود ذات الأولوية بالتنسيق مع الحكومة، ومركز أبحاث المجلس، واللجان التخصصية، كما دعا إلى مراجعة موازنة عام 2026 وفق الاحتياجات الملحة للبلاد.

تعزيز التشريع والرقابة

وشدد رئيس البرلمان على أهمية تطوير آليات التشريع، وزيادة التنسيق مع مجلس صيانة الدستور لتسريع إقرار القوانين، إلى جانب تفعيل الدور الرقابي للجان البرلمانية ومتابعة تنفيذ السياسات العامة.

المعيشة وإعادة الإعمار في صدارة الأولويات

وأكد قاليباف أن المرحلة الحالية تتطلب ترشيد الإنفاق، وخلق فرص جديدة للإيرادات، وإعطاء أولوية لإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن تحسين معيشة المواطنين وتلبية احتياجات القوات المسلحة يمثلان أولوية عاجلة يجب أن تحظى باهتمام الحكومة والبرلمان.

كما ناقش المشاركون في الاجتماع عدداً من الملفات الملحة، من بينها إعادة إعمار الأضرار الناجمة عن الحرب، وتحسين أوضاع المتقاعدين، وتوفير العملة الأجنبية، ودعم القطاع الزراعي، ومعالجة قضايا الوقود والدواء والتأمين والتعليم.

رمز الخبر 1972654
محمدرضا غفاری

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