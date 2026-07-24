قاليباف: الكيان الصهيوني هو العدو الأول للدول الإسلامية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، التقى مساء يوم الخميس مع علي فالح الزيدي، رئيس وزراء العراق، في طهران.

ورحب رئيس المجلس برئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له، وشكر الشعب والحكومة العراقيين على إقامة مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهير في مدن العراق، مضيفاً: "أتقدم بالشكر مسبقاً للشعب والحكومة العراقيين على ما يبذلونه ويبذلونه من جهد في استضافة زوار الأربعين".

وتابع قاليباف، في معرض تأكيده على تاريخ العلاقات بين طهران وبغداد: "إن التعاون بين إيران والعراق فعال جداً في استقرار المنطقة والعالم الإسلامي، ويمكن لإيران والعراق، بتعاونهما، حل العديد من مشاكل المنطقة".

وشدد رئيس المجلس على أن "الكيان الصهيوني هو بلا شك عدو جميع الدول الإسلامية"، وأضاف: "إن التعاون الإيراني العراقي في الحفاظ على وحدة الدول الإسلامية في مواجهة الكيان الصهيوني، الذي هو العدو الأول للمسلمين، سيكون فعالاً بالتأكيد".

من جانبه، نقل علي فالح الزيدي، رئيس وزراء العراق، تحيات شعب وحكومة العراق إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي والشعب الإيراني كجار مسلم، وقال: "نحن والجمهورية الإسلامية الإيرانية لسنا جيراناً فقط، بل شركاء أيضاً، لأن مصيرنا واحد".

وأشار رئيس الوزراء العراقي، في معرض رده على شكر الدكتور قاليباف للشعب والحكومة العراقيين على تشييع جثمان قائد الثورة العظيم، إلى أن "الشكر غير مطلوب، فنحن نعتبر هذا من واجباتنا. فقدان القائد الشهيد ليس فقداناً لشخص عادي، بل فقدان أحد كبار الشيعة".

وتابع الزيدي، في معرض إشارته إلى المكانة العظيمة لقائد الثورة الشهيد لدى مسلمي وشيعة العالم، قائلاً: "قد يحصل الإنسان على كل شيء بالمال، لكنه لا يستطيع شراء مشاعر الناس. إن الحشود التي جاءت إلى العراق، رغم الحر الشديد، لتشييع القائد الشهيد، كانت جمهوراً استثنائياً، ونقلت صورة خاصة إلى العالم".

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