قاليباف في رسالة تهنئة للحية: ستبقى راية المقاومة مرفوعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "قاليباف" بعث اليوم الثلاثاء رسالة تهنئة إلى خليل الحية بمناسبة انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)؛ مؤكدا أن هذا الاختيار يمثل حملا لأمانة خرجت من بين النار والدماء، ويأتي في وقت لا تزال فيه أرض فلسطين الطاهرة ندية بدماء قادة المقاومة الكبار، الشهيد "إسماعيل هنية" والشهيد "يحيى السنوار".

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن استشهاد هذين القائدين لم يُحدث خللا في جسد المقاومة، بل شكّل بداية مرحلة جديدة من الغضب المقدس وتجسيدا للإرادة الصلبة للشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني.

وأكد "قاليباف" ثقته بأن "خليل الحية" استنادا إلى الإرث السياسي والجهادي للشهيد "هنية" والإرادة الراسخة للشهيد "السنوار"، سيواصل رفع راية المقاومة بعزة في مواجهة الاحتلال، ومتابعة طريق النصر بعزم ثابت.

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب حركة المقاومة وجميع المقاتلين في الميدان، من أجل مواصلة هذا المسار المشرف، وبالاعتماد على العون الإلهي، وصولا إلى تحقيق الهدف الأول للأمة الإسلامية، وهو تحرير القدس الشريف.

وختم رئيس مجلس الشورى الإسلامي رسالته بالدعاء لشهداء المقاومة بعلو الدرجات، ولخليل الحية بدوام الصحة والثبات والتوفيق، وللشعب الفلسطيني العزيز والمقاوم بالعزة والرفعة.