إيه بي سي نيوز: أمريكا لا تنشر إحصاءات جديدة عن خسائر الحرب مع إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن شبكة "إيه بي سي نيوز" ذكرت في تقريرها أن البنتاغون و"سنتكوم" يرفضان نشر الإحصاءات المحدثة عن الخسائر الناجمة عن الحرب مع إيران.

وأعلنت مصادر عسكرية أن أسماء أربعة جنود أمريكيين قتلوا في الاشتباكات الأخيرة مع إيران لم تدرج في الإحصاءات المنشورة. كما تم حذف أسماء عشرات الجرحى من قوائم نظام تحليل خسائر الدفاع الذي تعتمد عليه وزارة الدفاع الأمريكية.

وبحسب هذا التقرير، لا يزال البنتاغون والبيت الأبيض و"سنتكوم" يمتنعون عن اتخاذ موقف أو التعليق على الخسائر التي لحقت بهم، كما أن وزارة الدفاع الأمريكية لم تعقد أي مؤتمر صحفي حول الحرب مع إيران منذ أوائل مايو الماضي. كما لم تعد "سنتكوم" تقدم أي معلومات محدثة لوسائل الإعلام حول الإحصاءات في هذا الشأن.

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