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٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٨:٣٦ ص

اليمن تسقط طائرة تجسس سعودية

اليمن تسقط طائرة تجسس سعودية

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، عن إسقاط طائرة تجسس تابعة للسعودية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الميادين"، أن يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أعلن أن قواته تمكنت من إسقاط طائرة تجسس من طراز "كيرال" تابعة للمعتدين السعوديين.

وأضاف المتحدث أن الطائرة أُسقطت بالأسلحة المناسبة أثناء قيامها بمهمة عدائية في أجواء محافظة صعدة، وذلك في ساعات فجر اليوم.

وقال يحيى سريع: "تواصل القوات المسلحة اليمنية دعم سيادة البلاد. والرد على أي عدوان هو حق مشروع لنا".

وكان سريع قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي استهداف ناقلة النفط "NCC Ghazal" بسبب انتهاكها حظر الملاحة المفروض على العدو السعودي.

/انتهى/

رمز الخبر 1972672

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