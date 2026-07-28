تراجع حركة السفن في باب المندب في ظل تحذيرات اليمن

أفادت وكالة مهر للأنباء عن قناة "آر تي" الروسية، أن البيانات التي نشرتها شركة "كبلر" أظهرت انخفاضاً بنسبة 56% في حركة السفن التجارية عبر مضيق باب المندب.

ويعود هذا الانخفاض إلى التحذيرات اليمنية والحصار البحري المفروض على السعودية.

وكانت شركة "ويندوارد" المتخصصة في المعلومات البحرية قد أفادت سابقاً بأن تحميل النفط الخام في ميناء ينبع السعودي قد تراجع بنسبة 40% منذ 19 يوليو الجاري.

وكان مصدر يمني قد أكد أيضاً أن قرار منع عبور السفن السعودية لا يزال سارياً، وأن القوات المسلحة اليمنية لن تسمح بمرور أي سفينة سعودية.

ويأتي الحصار البحري اليمني رداً على الحصار الذي تفرضه الرياض على اليمن.

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