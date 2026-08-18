الرئيس الايراني يثمن دعم المرجع الديني "آية الله السيستاني" لأسر الشهداء ومضحي حرب رمضان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الرئيس "بزشكيان" في رسالته الموجّهة إلى ممثل آية الله السيستاني، حجة الإسلام "السيد جواد شهرستاني"، ثمن جهوده في متابعة شؤون أسر شهداء حرب رمضان المفروضة؛ مؤكدا أن هذه الجهود ستبقى راسخة في الذاكرة التاريخية للشعب الإيراني؛ وأضاف: إن الشعب الإيراني واجه في تلك الأيام اختبارا صعبا ومصيريا، فيما سطّر المسؤولون بفضل إيمانهم بالله وشعورهم بالمسؤولية صفحة مشرقة من الصمود وخدمة الشعب.

وصرح رئيس الجمهورية إن تكريم أسر الشهداء وصون مكانتهم الرفيعة يجسّدان روح التقدير والاعتراف بالقيم الروحية والمبادئ الإلهية للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأداء الواجب تجاه المكانة السامية لهؤلاء الأعزاء.

وأعرب عن تقديره لتدابير المرجع الشيعي الأعلى، آية الله العظمى السيد علي السيستاني(دام ظله)، في تقديم الدعم غير المشروط لأسر شهداء حرب رمضان المفروضة؛ متوجها بالشكر إلى السيد شهرستاني على جهوده وإجراءاته الجديرة بالتقدير في متابعة شؤون هذه الأسر.

وختم الرئيس "بزشكيان" رسالته بالتأكيد أن خدمة أسر الشهداء الكريمة وتكريم تضحياتهم تمثل بلا شك زادا ثمينا ينال به القائمون عليها الأجر في الدنيا والآخرة، سائلاً الله تعالى أن يوفق السيد شهرستاني لمزيد من النجاح في تعظيم الشعائر الإسلامية وخدمة الشعب بإخلاص.