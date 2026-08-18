عراقجي: الحرب اثبتت ان امريكا لا تستطيع الدفاع حتى عن قواعدها.. امريكا سعت لاستسلام ايران لكنها فشلت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، شرح مقابلة مع دائرة شؤون الاتصال والإعلام في مكتب رئاسة الجمهورية، أداء وزارة الخارجية في الحكومة الرابعة عشرة، وابعاد الحرب المفروضة الأخيرة.

وصرح عراقجي: أبلغنا الوسطاء بأننا لا نقبل بوقف إطلاق النار بل يجب أن تنتهي الحرب، واضاف: قلنا للوسطاء إننا لا نقبل وقف إطلاق النار بل إن الحرب يجب أن تنتهي بطريقة لا تتكرر مرة أخرى

واكد عراقجي: الحرب الأخيرة أثبتت أن أميركا لا تستطيع الدفاع حتى عن قواعدها.

واضاف: الحرب أظهرت أن القوات والقواعد الأجنبية تحولت من عامل لتوفير الأمن إلى عامل مخل بها ، مشيرا إلى ان القواعد الأميركية دعمت الكيان الصهيوني ولم تستطع الدفاع عن الدول التي تستضيفها.

وصرح عراقجي بن قطر وباكستان لعبتا دور وساطة فعال بين إيران وواشنطن وحالياً تمر العلاقات بين طهران والدوحة بمرحلة إيجابية للغاية.

واكد عراقجي ان التوجه الأمني الجديد في المنطقة لابد أن يرتكز على "الأمن الجماعي" وحل الصراعات الاقتصادية.

وقال وزير الخارجية الايراني: حرب الأربعين يوماً غيرت نظرة دول المنطقة إلى الهيكل الأمني الإقليمي.

واشار عراقجي إلى ان الأميركيون كانوا يسعون إلى استسلام إيران لكنهم فشلوا، مؤكدا ان إيران صمدت خلال الحرب ولم يترك أي مسؤول موقعه أو مسؤوليته وصورة إيران الضعيفة زالت بالكامل بعد حرب الأربعين يوماً.

واكد وزير الخارجية الايراني انه لم يترك أي من الدبلوماسيين الإيرانيين في الخارج موقعه رغم الضغوط والدعاية.