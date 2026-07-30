تمرد عسكري في قاعدة "سدي تيمان" في الكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء عن قناة "الجزيرة" أن وسائل إعلام عبرية ذكرت أن عشرات الجنود وقادة لواء "غيفعاتي" قاموا، في خطوة احتجاجية، بتسليم أسلحتهم ومغادرة قاعدة "سدي تيمان" دون إذن.

وبحسب هذا التقرير، شارك في هذه الخطوة أكثر من 100 جندي.

ويُقال إن هذا القرار جاء بعد أن قام قائد الكتيبة بكسر "بوجيم" (ألواح حديدية تحمل شعارات تحفيزية للسرايا والكتائب) أمام القوات.

وعلى إثر ذلك، غادر الجنود والقادة القاعدة بسياراتهم الشخصية، وتوجهوا إلى منازلهم دون معداتهم وأسلحتهم.

وكتبت الصحيفة العبرية "إسرائيل هيوم" أن حوالي 100 جندي من لواء "غيفعاتي" غادروا معتقل "سدي تيمان" بعد خلاف مع قائد كتيبتهم، تاركين أسلحتهم في الموقع.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله: "إن انسحاب الجنود من سدي تيمان هو أمر غير مسبوق، وقد أخرج الكتيبة من الجاهزية العملياتية. ويعود سبب التمرد في سدي تيمان إلى محاولة الجنود القدامى فرض قوانينهم على كتيبة 'تسابار'. كانت كتيبة تسابار تستعد لدخول قطاع غزة، لكنها أصبحت الآن غير صالحة للعمليات".

كما اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن "جنود كتيبة قتالية غادروا قاعدتهم العسكرية قبل قليل دون إذن من قادتهم. وإن مغادرة الجنود لقاعدة سدي تيمان قيد التحقيق، وما حدث لا يتوافق مع قيم الجيش".

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