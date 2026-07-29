الموساد يشدد الإجراءات الأمنية على قادة الكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن موقع "راشا تودي"، أن وزراء وكبار مسؤولي الكيان الصهيوني تلقوا تحذيرات أمنية من جهاز الموساد بشأن محاولات اغتيال محتملة.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" عن تحذير عام تم إرساله إلى القادة الحاليين والسابقين حول احتمال استهدافهم. وفي أعقاب هذه التحذيرات، قررت منظمة الأمن الداخلي الصهيونية (شاباك) تعزيز الحماية الأمنية لقادة الكيان، والتوصية لهم بـ"تغيير أنشطتهم اليومية المعتادة" واتخاذ تدابير احترازية صارمة.

ويُظهر هذا الإجراء حالة التأهب القصوى في المؤسسات الأمنية للكيان الصهيوني. وفي هذا السياق، قامت أجهزة الاستخبارات في تل أبيب بتغيير موقع إقلاع طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في رحلته إلى واشنطن، من مطار "بن غوريون" إلى القاعدة الجوية "نيفاتيم"، وطبقت إجراءات أمنية شديدة السرية بشأن أوقات الإقلاع ومسارات الرحلة.

كما تم اتخاذ تدابير أمنية متزايدة في أمريكا، بسبب تزايد التهديدات ضد المجرمين الأمريكيين والصهاينة. وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في 9 يوليو أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي نصح دونالد ترامب باستخدام الطائرة القديمة "آير فورس وان" للسفر من تركيا كإجراء احترازي، بدلاً من الطائرة الجديدة التي كانت قطر قد أهدتها له.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" لاحقاً أن استبدال الطائرات جاء بعد أن تلقى المسؤولون الأمريكيون معلومات من تل أبيب حول مؤامرة اغتيال محتملة لترامب.

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