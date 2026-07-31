حزب الله يدين العدوان السعودي- الأمريكي على العراق

أفادت وكالة مهر للأنباء، وحذّر الحزب من أن استهداف جهة رسمية عراقية، بمشاركة دولة عربية، يمثل تصعيداً خطيراً يفتح الباب أمام تداعيات بالغة الخطورة على المنطقة.

ويأتي بيان حزب الله عقب العدوان الأميركي - السعودي الذي استهدف مقارّ للحشد الشعبي في عدد من المحافظات العراقية، والذي أسفر عن استشهاد 20 عنصراً وإصابة 32 آخرين، بذريعة الرد على استهداف منشآت بترولية في المملكة، فيما نفت المقاومة الإسلامية في العراق الاتهامات السعودية، معتبرةً أنها محاولة لتبرير العجز عن الرد على الضربات اليمنية.

واعتبر حزب الله أن العدوان لا يخدم إلا المشروع الأميركي - الإسرائيلي الهادف إلى زعزعة استقرار المنطقة وتفتيت الأمة، مؤكداً أن "إيغال الولايات المتحدة في سفك الدم العراقي يكشف مجدداً عن نياتها العدوانية وسعيها إلى منع استقرار العراق".

وأضاف أنه كان الأجدر بالسعودية اللجوء إلى الحوار وفتح قنوات التواصل الدبلوماسية مع الحكومة العراقية لمعالجة أي توتر أو أزمة، بدلاً من المشاركة في هذا العدوان.

وأكد حزب الله وقوفه إلى جانب العراق وشعبه "العزيز"، داعياً إلى موقف عربي وإسلامي ودولي عاجل وحازم ومسؤول "لوضع حد للسياسات الأميركية العدوانية".

كما حذّر من أن الصمت إزاء هذه الاعتداءات، والاستمرار في التغاضي عن هذا النهج، لن يؤديا إلا إلى جرّ المنطقة نحو عواقب خطيرة.

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