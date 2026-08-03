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٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٦:٢٤ م

وزير الداخلية الباكستاني يسافر إلى طهران قريباً

وزير الداخلية الباكستاني يسافر إلى طهران قريباً

أفادت مصادر مطلعة باكستانية أن وزير داخلية باكستان يعتزم السفر إلى إيران خلال يوم أو يومين.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة الأناضول أن مصادر مطلعة ذكرت أنه من المتوقع أن يسافر محسن نقوي، وزير داخلية باكستان، إلى طهران خلال يوم إلى يومين، لإجراء محادثات حول المسائل المتعلقة بإحياء المفاوضات بين إيران وأميركا.

ولم يرد مكتب نقوي على طلب وكالة الأناضول للتعليق على هذا الشأن.

وأشارت المصادر إلى أنه في ضوء تبادل الرسائل بين الطرفين عبر الوسطاء في إطار السعي لإحياء المفاوضات المباشرة على أساس مذكرة إسلام آباد، فمن المتوقع أن نشهد خلال الأسبوع الجاري تطورات إيجابية بشأن استئناف المفاوضات.

وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا هذه المذكرة في 17 يونيو، وتعهدتا بالمضي قدماً في المفاوضات للتوصل إلى حل مستدام حول عدة قضايا خلافية، من بينها البرنامج النووي السلمي الإيراني، وذلك في غضون 60 يوماً. غير أن التصعيد العدائي الذي بدأته أميركا منذ الشهر الماضي، ألقى بظلال من الغموض على مستقبل هذا الاتفاق.

/انتهى/

رمز الخبر 1972806

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