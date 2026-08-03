إسلام آباد: وجهنا دعوة لعراقجي لزيارة باكستان

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة الجزيرة أن وزارة الخارجية الباكستانية أصدرت اليوم الاثنين بياناً أعلنت فيه أن محمد إسحاق دار وزير الخارجية الباكستاني بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية والدولية.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الباكستانية بهذا الشأن أن وزير الخارجية وجه دعوة لعراقجي لزيارة باكستان في أقرب وقت.

ولم يشر بيان وزارة الخارجية الباكستانية إلى محاور البحث التي ستتناولها هذه الزيارة.

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت سابقاً أنه من المتوقع أن يسافر محسن نقوي وزير داخلية باكستان إلى طهران خلال يوم أو يومين لإجراء محادثات حول المسائل المتعلقة بإحياء المفاوضات بين إيران وأميركا.

وأشارت المصادر إلى أنه في ضوء تبادل الرسائل بين الطرفين عبر الوسطاء في إطار السعي لإحياء المفاوضات المباشرة على أساس مذكرة إسلام آباد، فمن المتوقع أن نشهد خلال الأسبوع الجاري تطورات إيجابية بشأن استئناف المفاوضات.

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