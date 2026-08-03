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٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٦:٥٦ م

سويسرا: نحن على تواصل مع إيران وأميركا بشأن مفاوضات محتملة

سويسرا: نحن على تواصل مع إيران وأميركا بشأن مفاوضات محتملة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية أن بلاده على تواصل مع إيران والولايات المتحدة بشأن مفاوضات محتملة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الخارجية السويسرية أعلنت اليوم الاثنين لوكالة ريا نوفوستي أنها على اتصال بأميركا وإيران بشأن مفاوضات محتملة.

ورد بيير-آلان التشينغر، المتحدث باسم الوزارة، على سؤال حول ما إذا كانت سويسرا تعتزم استضافة الجولات المقبلة من المفاوضات المحتملة بين طهران وواشنطن، قائلاً: إن سويسرا على اتصال بجميع الأطراف المعنية، وهي مستعدة لبذل جهودها في هذا الشأن إذا أبدى الطرفان رغبتهما في ذلك.

ورداً على سؤال حول إمكانية عقد مثل هذه المفاوضات مرة أخرى في بورغنشتوك أو جنيف، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية أن الوزارة لا تعلق على التفاصيل.

/انتهى/

رمز الخبر 1972808

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