سيناتور أميركي: حرب ترامب غير القانونية ضد إيران هدية لأصدقائه

أفادت وكالة مهر للأنباء أن تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، نشر رسالة عبر منصة إكس الاجتماعية أكد فيها أن الحرب غير القانونية التي يشنها ترامب ضد إيران تشكل هدية لأصدقائه في صناعة النفط العملاقة، وهم أنفسهم الذين مولوا حملته الانتخابية بوعود تحقيق أرباح طائلة.

ثم أضاف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي أنه اتضح الآن أن هذا هو الوعد الوحيد الذي أوفى به فعلاً. وفي الوقت نفسه، يدفع الشعب الأميركي أكثر من 4 دولارات للغالون الواحد في محطات الوقود، ويعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة.

/انتهى/