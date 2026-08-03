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٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ١٠:٠٧ م

العميد كرمي: نترصد الإرهابيين ونحن على أهبة الرد الحازم

العميد كرمي: نترصد الإرهابيين ونحن على أهبة الرد الحازم

أكد قائد القوة البرية للحرس الثوري أن شمال غرب البلاد، أرض البطولات والغيرة، يترصد أي خطأ في حسابات الأعداء الخارجيين والجماعات الإرهابية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد محمد كرمي، خلال تفقده الجاهزية العملياتية والقتالية العالية للمقاتلين الأبطال في مناطق العمليات بشمال غرب البلاد، أشار إلى الإحاطة الاستخباراتية الكاملة والجاهزية العملياتية للقوة البرية للحرس الثوري في مناطق العمليات بكافة أنحاء البلاد ومنها شمال غرب، وقال: إن مقاتلي مقر حمزة سيد الشهداء من القوة البرية للحرس الثوري، وبعون الله، وبتلك الخبرة الثمينة من سنوات الدفاع عن الأرض المقدسة لإيران الإسلامية، والاستفادة من الإيمان والتكنولوجيا والعلوم الحديثة، وتحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة، مستعدون لمواجهة أي خطأ في حسابات الأعداء الخارجيين وقادة وعناصر الجماعات الإرهابية، لجعل هذه الأرض مقبرة جماعية للعناصر الخبيثة والمرتزقة.

وشدد على أن مقاتلي مقر حمزة سيد الشهداء، بإحاطتهم الاستخباراتية وجاهزيتهم العملياتية واستفادتهم من الإيمان والتكنولوجيا والعلوم الحديثة، على أهبة الرد الحازم على أي تهديد.

/انتهى/

رمز الخبر 1972812

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