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٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٦:١٦ م

جيش الاحتلال يصدر إنذاراً بإخلاء بلدة المنصوري ويقصف وادي زبقين جنوب لبنان

جيش الاحتلال يصدر إنذاراً بإخلاء بلدة المنصوري ويقصف وادي زبقين جنوب لبنان

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إنذاراً بإخلاء بلدة المنصوري في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف منطقة النفخة في وادي زبقين، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن مصادر إعلامية دعت المتحدثة باسم جيش الاحتلال، آيلا واوية، سكان بلدة المنصوري إلى إخلاء منازلهم فوراً، والابتعاد لمسافة ألف متر عن البلدة، والتوجه إلى المناطق المفتوحة.

وزعم جيش الاحتلال أن حزب الله انتهك اتفاق وقف إطلاق النار، مدعياً أن قواته ستتحرك "بكل قوة" رداً على ذلك.

وفي الوقت ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة النفخة في وادي زبقين، ما تسبب باندلاع حرائق في المكان، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار.

/انتهى/

رمز الخبر 1972836
جواد ماستری فراهانی

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